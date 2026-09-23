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TAA1009RD/10
Dostupné v
Z parku na ulici
Rozpohybujte se díky sluchátkům odolným proti potu, která se díky čistému zvuku a energickým basům hodí k vaší pohybové aktivitě. Za pomoci konstrukce s háčkem na ucho drží sluchátka na svém místě a kabel o délce 1,2 m je ideální k telefonu v kapse.
12mm reproduktory pro čistý zvuk
Design hrotů sluchátek pro pevnější nasazení
Délka kabelu 1,2 m
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Dokonale vyladěné 12mm neodymové reproduktory zajišťují čistý zvuk a basové otvory vylepšují výkon basů. Sluchátka pohodlně sedí v uchu, aniž by se posouvala do zvukovodu.
Flexibilní, tvarované háčky na uši umožňují nastavit tato lehká sluchátka tak, aby pohodlně seděla a byla dokonale bezpečná. Můžete se volně pohybovat, aniž byste se museli bát, že sluchátka v některém klíčovém okamžiku vypadnou.
Ovladač se třemi tlačítky na kabelu dělá z ovládání sluchátek hračku. Uskutečňujte hovory, ovládejte seznamy skladeb a zeptejte se na cokoli hlasového asistenta. To vše, aniž byste se dotkli telefonu.
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