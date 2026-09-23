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1000 seriesSportovní sluchátka do uší s mikrofonem

TAA1009RD/10

Dostupné v

Tmavě šedá
Tmavě šedá
Černá
Černá
Červená
Červená

Z parku na ulici

Rozpohybujte se díky sluchátkům odolným proti potu, která se díky čistému zvuku a energickým basům hodí k vaší pohybové aktivitě. Za pomoci konstrukce s háčkem na ucho drží sluchátka na svém místě a kabel o délce 1,2 m je ideální k telefonu v kapse.

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Z parku na ulici

  • 12mm reproduktory pro čistý zvuk

  • Design hrotů sluchátek pro pevnější nasazení

  • Délka kabelu 1,2 m

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

Čistý zvuk, energické basy

Dokonale vyladěné 12mm neodymové reproduktory zajišťují čistý zvuk a basové otvory vylepšují výkon basů. Sluchátka pohodlně sedí v uchu, aniž by se posouvala do zvukovodu.

Sluchátka, která nevypadnou, ať se pohybujete jakkoli

Flexibilní, tvarované háčky na uši umožňují nastavit tato lehká sluchátka tak, aby pohodlně seděla a byla dokonale bezpečná. Můžete se volně pohybovat, aniž byste se museli bát, že sluchátka v některém klíčovém okamžiku vypadnou.

Ovládání na kabelu se 3 tlačítky. Snadné ovládání hudby a hovorů

Ovladač se třemi tlačítky na kabelu dělá z ovládání sluchátek hračku. Uskutečňujte hovory, ovládejte seznamy skladeb a zeptejte se na cokoli hlasového asistenta. To vše, aniž byste se dotkli telefonu.

Technické specifikace

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