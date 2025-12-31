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T2/00
Vynikající přirozený zvuk
Potlačení hluku Pro+
Špičková kvalita hovoru
Nadčasový design Fidelio
Tato vynikající sluchátka vám zprostředkují nádherný přirozený zvuk s přesným rozlišením hudebních nástrojů, od napjatých a kontrolovaných basů až po teplé středy a jiskřivé výšky. Dynamické reproduktory s vyváženou armaturou potažené grafenem vykreslují více detailů než kdykoli předtím. Uslyšíte skladby vašich oblíbených umělců – přesně tak, jak je vytvořili.
Adaptivní potlačení hluku se rychle přizpůsobí vašemu prostředí a v reálném čase potlačí vnější hluk včetně větru. Můžete se ponořit do hudby nebo hovorů, ať jste kdekoli, aniž byste hnuli prstem. Pokud chcete upravit úroveň propustnosti zvuku nebo potlačení hluku větru, jednoduše použijte aplikaci Philips Headphones.
Můžete vesele telefonovat i z těch nejrušnějších a nejhlučnějších míst. Mikrofony s formováním paprsku se soustředí na zvuk vašeho hlasu, zatímco pokročilé algoritmy umělé inteligence zabraňují rušení hovoru hlukem v pozadí. Pokud je velmi větrno, snímač kostního vedení spolehlivě zachytí váš hlas, takže vás bude stále slyšet.
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