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FidelioPravá bezdrátová sluchátka

T2/00

2 Ocenění

Vytvořeno pro každodenní dobrodružství
Krásná na pohled. Úžasná k poslechu. Tato skutečně bezdrátová sluchátka vám poskytnou ten nejprostorovější detailní zvuk přímo do uší a tu nejchytřejší regulaci hluku. Ať už přepínáte mezi hudbou a hovorem či filmem a podcastem, tato sluchátka vás zavedou kamkoli.
Zobrazit všechny výhody

Vytvořeno pro každodenní dobrodružství

  • Vynikající přirozený zvuk

  • Potlačení hluku Pro+

  • Špičková kvalita hovoru

  • Nadčasový design Fidelio

Vytříbená. Zvukový podpis Philips pro Fidelio

Vytříbená. Zvukový podpis Philips pro Fidelio

Tato vynikající sluchátka vám zprostředkují nádherný přirozený zvuk s přesným rozlišením hudebních nástrojů, od napjatých a kontrolovaných basů až po teplé středy a jiskřivé výšky. Dynamické reproduktory s vyváženou armaturou potažené grafenem vykreslují více detailů než kdykoli předtím. Uslyšíte skladby vašich oblíbených umělců – přesně tak, jak je vytvořili.

Pohlcení, které se vám přizpůsobí. Potlačení hluku Pro+

Pohlcení, které se vám přizpůsobí. Potlačení hluku Pro+

Adaptivní potlačení hluku se rychle přizpůsobí vašemu prostředí a v reálném čase potlačí vnější hluk včetně větru. Můžete se ponořit do hudby nebo hovorů, ať jste kdekoli, aniž byste hnuli prstem. Pokud chcete upravit úroveň propustnosti zvuku nebo potlačení hluku větru, jednoduše použijte aplikaci Philips Headphones.

Špičková kvalita hovoru. Každé slovo je hlasité a jasné.

Špičková kvalita hovoru. Každé slovo je hlasité a jasné.

Můžete vesele telefonovat i z těch nejrušnějších a nejhlučnějších míst. Mikrofony s formováním paprsku se soustředí na zvuk vašeho hlasu, zatímco pokročilé algoritmy umělé inteligence zabraňují rušení hovoru hlukem v pozadí. Pokud je velmi větrno, snímač kostního vedení spolehlivě zachytí váš hlas, takže vás bude stále slyšet.

Technické specifikace

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Ocenění

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