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Ukončeno
SWX2112/10
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Vysoce kvalitní kabel s maximalizovaným výkonem pro obraz ve vysokém rozlišení
1,8 m
Černá
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.
Snadné otočení konektory pomocí prstů. Není potřeba šroubovák či jiné nástroje.
Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují životnost kabelu.