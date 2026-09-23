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Ukončeno

Kabel monitoru SVGA

SWX2112/10

Připojte počítač k monitoru

Vysoce kvalitní kabel s maximalizovaným výkonem pro obraz ve vysokém rozlišení

Zobrazit všechny výhody

Obraz v rozlišení SVGA

Připojte počítač k monitoru

  • 1,8 m

  • Černá

Pryžová ochrana proti namáhání

Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Lisované šrouby s drážkovanou hlavou

Snadné otočení konektory pomocí prstů. Není potřeba šroubovák či jiné nástroje.

Lisované koncovky pro větší odolnost

Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují životnost kabelu.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 202.7 kB
  • 20 July 2026

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu