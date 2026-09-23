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Ukončeno
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD s režimem HDR
Zažijte rozlišení Ultra HD 8K při 60 sn./s. Systém HDR zajišťuje ten nejlepší kontrast a obraz, který je i při rychlé akci ostrý jako břitva. Vylepšená podpora zpětného zvukového kanálu až 192 kHz v 24bitovém rozlišení.
8K 60 Hz
48 Gb/s
3 m
Podporuje rozlišení videa až 8K UHD 4320p a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.
Použití kvalitního materiálu – čistě měděný vodič 28 AWG pro zajištění nejlepšího spojení s minimální ztrátou dat.
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