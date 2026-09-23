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Ukončeno

Kabel HDMI

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD s režimem HDR

Zažijte rozlišení Ultra HD 8K při 60 sn./s. Systém HDR zajišťuje ten nejlepší kontrast a obraz, který je i při rychlé akci ostrý jako břitva. Vylepšená podpora zpětného zvukového kanálu až 192 kHz v 24bitovém rozlišení.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si mimořádný zážitek ze hry

8K 60 Hz Ultra HD s režimem HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gb/s

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Podporuje rozlišení videa až 8K UHD 4320p a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního zážitku.

Snímky za sekundu – 60 Hz

Vynikající zážitek ze sledování a hraní her s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.

Čistě měděný vodič 28 AWG pro nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.

Použití kvalitního materiálu – čistě měděný vodič 28 AWG pro zajištění nejlepšího spojení s minimální ztrátou dat.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu