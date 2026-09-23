3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SWV5551/00
Zažijte obraz s ultra vysokým rozlišením
Zažijte rozlišení Ultra HD 4K při 60 sn./s. Vysokorychlostní rozhraní HDMI podporuje plný zvukový systém 32 kanálů s vzorkovací frekvencí až 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
5 m
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a her.
Mimořádně rychlý přenos dat 18 Gb/s
Podporuje rozlišení videa až 4K nebo 2160p UHD. Díky tomu může displej konkurovat digitálním systémům používaným v kinosálech.
Recenze