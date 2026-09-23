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Ukončeno

Typ C na HDMI kabel

SWV5431/00

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením. Umožňuje připojit mobilní zařízení přímo k televizoru, projektoru nebo displeji telefonu. Pracuje s portem USB-C 3.1, který podporuje alternativní režim Port displeje.

Zobrazit všechny výhody

4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetem

Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením

  • 4K 60 Hz

  • Vysoká rychlost

  • 1,5 m

Plynulý obraz s 60 snímky za sekundu, 60Hz video signál

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa s 60 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší zážitek ze sledování televize.

Kovový kryt se splétaným kabelem

Kovový kryt se splétanou povrchovou úpravou chrání kabel a dodává mu odolnost.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 253.7 kB
  • 24 August 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu