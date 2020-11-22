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Ukončeno

Sportovní sluchátka Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Recenze
POSUŇTE SVÉ LIMITY, bezdrátově
Bezdrátová sportovní sluchátka Philips Actionfit RunFree vnášejí do vašeho cvičení nové rozměry svobody a energie. Bezpečně drží v uších, mají vodotěsnou konstrukci a mohutné basy, a udrží tak vaše tělo v pohybu.
Zobrazit všechny výhody

Bezdrátová sportovní sluchátka do uší

POSUŇTE SVÉ LIMITY, bezdrátově

  • Vhodná pro venkovní použití

  • Bluetooth®

  • Odolná vůči potu a vodě

  • Sluchátka do uší

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.

Protiskluzové pryžové náušníky udržují sluchátka na místě – vždy

Protiskluzové pryžové náušníky udržují sluchátka na místě – vždy

Pogumovaný ušní nástavec ve tvaru písmene C drží sluchátka bezpečně v uchu a vy se tak můžete plně soustředit jen na cvičení.

Bezdrátové připojení Bluetooth pro tréninky bez zamotaných drátů

Bezdrátové připojení Bluetooth pro tréninky bez zamotaných drátů

Technologie Bluetooth umožňuje poslech hudby bez drátů a bez zauzlení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

7

Recenze

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Výhody

Jakość wykonania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Výhody

Dźwięk oraz lekkość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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