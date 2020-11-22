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Ukončeno
SHQ6500CL/00
Vhodná pro venkovní použití
Bluetooth®
Odolná vůči potu a vodě
Sluchátka do uší
Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.
Pogumovaný ušní nástavec ve tvaru písmene C drží sluchátka bezpečně v uchu a vy se tak můžete plně soustředit jen na cvičení.
Technologie Bluetooth umožňuje poslech hudby bez drátů a bez zauzlení.
3.3
z 5
7
Recenze
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Výhody
Jakość wykonania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Výhody
Dźwięk oraz lekkość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
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