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Ukončeno

Sportovní sluchátka s obloukem

SHQ5200/10

5

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přizpůsobeno pro sport

Robustní a ergonomická, ultralehká sluchátka ActionFit SHQ5200 jsou určena pro ty nejnáročnější tréninky. 40mm neodymové reproduktory zajišťují výkonné basy, zatímco s otevřenou akustikou a odnímatelnými náušníky budete za všech okolností v pohodlí, suchu a v pohodě.

Zobrazit všechny výhody

Neklouzavá, bezpečně padnoucí se silikonovým gripem

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Na uši

  • Oranžová a černá

40mm neodymové reproduktory zajišťují skvělé basy a pořádný výkon

40mm neodymové reproduktory zajišťují skvělé basy a pořádný výkon

Dostaňte se do nálady díky skvěle reprodukované hudbě, kterou zajišťují účinné 40mm neodymové reproduktory přinášející mimořádně hluboké a dynamické basy. Sluchátka ActionFit se postarají o to, aby měl váš trénink pořádnou šťávu – ať je sebenáročnější. Dopřejte si živý a působivý hudební zážitek při každém cvičení a kamkoli jdete.

Pohodlný sluchátkový oblouk se optimálně přizpůsobí jakémukoli tvaru ucha.

Pohodlný sluchátkový oblouk se optimálně přizpůsobí jakémukoli tvaru ucha.

Sluchátka ActionFit jsou vybavena nenápadným a pohodlným obloukem s ergonomickými náušníky, které prochází přísným testováním, aby seděly na každé ucho – bez ohledu na tvar a velikost – pohodlně a dokonale.

Díky odnímatelnému, omyvatelnému polstrování máte uši stále v pohodlí a v suchu

Díky odnímatelnému, omyvatelnému polstrování máte uši stále v pohodlí a v suchu

Jen do toho a pěkně se zapoťte – součástí sluchátek ActionFit SHQ5200 je jedinečné polstrování na uších kryté tkaninou odvádějící vlhkost, díky kterému budete stále v pohodlí a v suchu po celou dobu tréninku. Polstrování stačí po několika použitích sejmout, vyprat – a bude zase jako nové.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

17/10/2014

Polska

Polska

Polecam!!!

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

15/10/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu