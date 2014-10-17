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Ukončeno
Přizpůsobeno pro sport
Robustní a ergonomická, ultralehká sluchátka ActionFit SHQ5200 jsou určena pro ty nejnáročnější tréninky. 40mm neodymové reproduktory zajišťují výkonné basy, zatímco s otevřenou akustikou a odnímatelnými náušníky budete za všech okolností v pohodlí, suchu a v pohodě.
ActionFit
Na uši
Oranžová a černá
Dostaňte se do nálady díky skvěle reprodukované hudbě, kterou zajišťují účinné 40mm neodymové reproduktory přinášející mimořádně hluboké a dynamické basy. Sluchátka ActionFit se postarají o to, aby měl váš trénink pořádnou šťávu – ať je sebenáročnější. Dopřejte si živý a působivý hudební zážitek při každém cvičení a kamkoli jdete.
Sluchátka ActionFit jsou vybavena nenápadným a pohodlným obloukem s ergonomickými náušníky, které prochází přísným testováním, aby seděly na každé ucho – bez ohledu na tvar a velikost – pohodlně a dokonale.
Jen do toho a pěkně se zapoťte – součástí sluchátek ActionFit SHQ5200 je jedinečné polstrování na uších kryté tkaninou odvádějící vlhkost, díky kterému budete stále v pohodlí a v suchu po celou dobu tréninku. Polstrování stačí po několika použitích sejmout, vyprat – a bude zase jako nové.
5.0
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Rogal
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones
ewelina87
17/10/2014
Polska
Polecam!!!
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10 są znakomite dla osób uprawiających sportowy tryb życia. Słuchawki są bardzo lekkie dzięki czemu nie przeszkadzają czy aktywnym treningu. Dźwięk jak na taką cenę bardzo dobry!! Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones
Kinga31
15/10/2014
Polska
Rewelacja
Słuchawki ActionFit SHQ5200/10, to produkt, który w 100% mogę polecić osobom żyjącym aktywnie. Te słuchawki sprawiły, że ćwicząc, nie martwię się, czy podczas rozgrzewki zahaczę o kabel i uszkodzę. Dlaczego? Bo Philips zadbał o to, by były wytrzymałe stosując wzmocnienie Kevlarem. Istotną kwestią jest również higiena i tutaj miła niespodzianka - odłączane poduszki! Dźwięk na najwyższym poziomie, a jednocześnie słyszalność otoczenia=bezpieczniej. Dużą zaletą słuchawek jest ich lekkość.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ5200 Sports Headband Headphones