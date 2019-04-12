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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka s mikrofonem

SHQ3405BL/00

3
| (2) Recenze
POSUŇTE SVÉ LIMITY
Sluchátka Philips Actionfit NoLimits vám pomohou udržet soustředěnost a motivaci, když to potřebujete nejvíce. Díky držáku za uši a ultralehké konstrukci odolné proti potu si užijete skvělý zvuk, který je stejně intenzivní jako vaše cvičení.
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Sportovní sluchátka s držákem za uši

POSUŇTE SVÉ LIMITY

  • Vhodná pro použití uvnitř

  • Odolná vůči potu a vodě

  • držák do ucha

3 velikosti nástavců pro optimální pohodlí

3 velikosti nástavců pro optimální pohodlí

Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých rozměrech, aby co nejlépe padly.

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí přizpůsobitelné nasazení

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí přizpůsobitelné nasazení

Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

2

Recenze

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu