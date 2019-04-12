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Ukončeno
SHQ3405BL/00
Vhodná pro použití uvnitř
Odolná vůči potu a vodě
držák do ucha
Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých rozměrech, aby co nejlépe padly.
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.
Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.
3.0
z 5
2
Recenze
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu