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Ukončeno
SHQ3400LF/00
Vhodná pro použití uvnitř
Odolná vůči potu a vodě
držák do ucha
Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých rozměrech, aby co nejlépe padly.
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.
Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.
1.0
z 5
1
Recenze
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki