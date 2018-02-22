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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka

SHQ3400LF/00

1
| (1) Recenze
POSUŇTE SVÉ LIMITY
Sluchátka Philips Actionfit NoLimits vám pomohou udržet soustředěnost a motivaci, když to potřebujete nejvíce. Díky držáku za uši a ultralehké konstrukci odolné proti potu si užijete skvělý zvuk, který je stejně intenzivní jako vaše cvičení.
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Sportovní sluchátka s držákem za uši

POSUŇTE SVÉ LIMITY

  • Vhodná pro použití uvnitř

  • Odolná vůči potu a vodě

  • držák do ucha

3 velikosti nástavců pro optimální pohodlí

3 velikosti nástavců pro optimální pohodlí

Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých rozměrech, aby co nejlépe padly.

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí přizpůsobitelné nasazení

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí přizpůsobitelné nasazení

Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Kabel vyztužený Kevlarem® pro maximální odolnost

Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

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