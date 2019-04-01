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Ukončeno
SHQ3400CL/00
POSUŇTE SVÉ LIMITY
Sluchátka Philips Actionfit NoLimits vám pomohou udržet soustředěnost a motivaci, když to potřebujete nejvíce. Díky držáku za uši a ultralehké konstrukci odolné proti potu si užijete skvělý zvuk, který je stejně intenzivní jako vaše cvičení.
Vhodná pro použití uvnitř
Odolná vůči potu a vodě
držák do ucha
Dodávají se se 3 páry ušních nástavců v různých rozměrech, aby co nejlépe padly.
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.
Sluchátka ActionFit mají design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники