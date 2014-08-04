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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka do uší

SHQ2200/10

2.5

| (2) Recenze

Přizpůsobeno pro sport

Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám sluchátka SHQ2200 umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste ztratili motivaci. Tato sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje – se skvělým zvukem, který vám nedovolí zastavit.

Zobrazit všechny výhody

S nastavitelným držákem za uši, takže bezpečně padnou

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a šedá

Sluchátka o hmotnosti 8 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká

Sluchátka o hmotnosti 8 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká

Sluchátka ActionFit váží pouhých osm gramů, takže jsou mimořádně lehká a nosit je je jednoduše potěšení. Při tréninku je ve skutečnosti budete sotva cítit – uslyšíte pouze vynikající, silný zvuk, který vám umožní zaměřit se na trénink a neztratit motivaci.

Odrazová zarážka na kabelu

Odrazová zarážka na kabelu

Spona na kabely a ochranné pouzdro pro snadné použití a skladování

Sluchátka ActionFit se dodávají s doplňkovou sponou a pouzdrem, které slouží ke snadné správě kabelů a bezpečnému skladování. Vychutnejte si trénink bez zaplétání díky sponě a poté uložte sluchátka do prodyšného pouzdra. Nedá vám to zabrat!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.5

z 5

2

Recenze

5
4
1

04/08/2014

Polska

Polska

Brak pilota głośności

Szkoda że słuchawki nie mają pilota do sterowania głośnością...

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

25/12/2014

România

România

Acest produs nu indeplineste caracteristicile prezentate de producator

Am achizitionat acest produs la sfarsitul lunii mai, sperand ca se va potrivi necesitatilor mele. Designul este ok, castile stau in urechi indiferent de tipul de activitate pe care o desfasori, atata timp cat o faci cu moderatie. Izolarea fata de zgomotul exterior nu este una foarte buna (nu recomand aceste casti in sala de fitness, intrucat se va auzi intotdeauna si muzica din sala). La inceput sunetul este bun, insa pe parcurs acesta isi pierde foarte mult din calitate. Nu sunt rezistente la transpiratie, acesta fiind si motivul defectarii lor. Castile au inceput sa-si piarda din rezistenta dupa aproximativ 2 luni, afectand calitatea sunetului considerabil. Durata lor de viata in cazul meu a fost de 5-6 luni. Acum casca stanga se mai aude cam la 70% din capacitate, cea dreapta cam la 30%, insa sunetul redat este unul de calitate joasa. Nu consider ca si-au meritat pretul destul de ridicat de achizitie.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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