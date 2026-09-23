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Ukončeno
SHP9000/00
Čistý zvuk s vysokým rozlišením
Jsou tím nejlepším mezi sluchátky s vysokým rozlišením. Poskytují mimořádně podrobný zvukový vjem. Speciálně vyladěná vinutí měničů sluchátek reagují na audio signály s mimořádnou přesností. Extrémně široká kmitočtová charakteristika.
Čistý zvuk s vysokým rozlišením
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.
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Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.
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