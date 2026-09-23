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Ukončeno

CineosHi-Fi sluchátka

SHP9000/00

Čistý zvuk s vysokým rozlišením

Jsou tím nejlepším mezi sluchátky s vysokým rozlišením. Poskytují mimořádně podrobný zvukový vjem. Speciálně vyladěná vinutí měničů sluchátek reagují na audio signály s mimořádnou přesností. Extrémně široká kmitočtová charakteristika.

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Čisté Hi-Fi

Čistý zvuk s vysokým rozlišením

  • Čistý zvuk s vysokým rozlišením

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.

Pouzdro pro skladování je souč. dodávky

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24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu