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Ukončeno
SHP8900/00
Dokonale čistý zvuk
Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dokonale čistý zvuk a širokou kmitočtovou charakteristiku
Nevídaně přesná
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.
S ohledem na nejmenší detail zvukoví inženýři vylepšili provedení blokovacího mechanismu, aby bylo zajištěno, že se kabel neuvolní.
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