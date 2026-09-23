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Ukončeno

Hi-Fi sluchátka

SHP8900/00

Dokonale čistý zvuk

Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dokonale čistý zvuk a širokou kmitočtovou charakteristiku

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Hi-Fi

Dokonale čistý zvuk

  • Nevídaně přesná

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.

Jedinečný mechanismus blokování odnímatelného kabelu

S ohledem na nejmenší detail zvukoví inženýři vylepšili provedení blokovacího mechanismu, aby bylo zajištěno, že se kabel neuvolní.

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Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu