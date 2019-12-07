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Ukončeno

Stereofonní sluchátka

SHP2700/10

4.8

| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk, vynikající pohodlí

Díky senzačním basům nechávají tato sluchátka konkurenci daleko za sebou. Pohyb vzduchu pro basy zajišťuje 60 otvorů na každé mušli sluchátka a díky měkkým sametovým vycpávkám perfektně padnou. Tento pár je dokonalý pro skvělou hudbu.

Zobrazit všechny výhody

Silný zvuk, vynikající pohodlí

Náušníky nastavitelné ve třech směrech pro optimální přizpůsobení

Robustní 40mm reproduktory pro hluboké a silné basy

60 otvorů v náušnících pro prostorové basy

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Datum použití 2017-12-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Datum použití 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu