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  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru
  • Skvělý zvuk pro poslech televizoru

Pokojová kabelová TV sluchátka

SHP2500/10

4.2
| (33) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
Skvělý zvuk pro poslech televizoru
Tato sluchátka plné velikosti pro televizní a HiFi zábavu obsahují akustický reflektor pro zvýšený výkon basů.
Zobrazit všechny výhody

Skvělý zvuk pro poslech televizoru

  • Hudba z domácího televizoru

  • Pohodlí při dlouhém nošení

  • Zabudované ovládání hlasitosti

Plně nastavitelný sluchátkový oblouk a náušníky, které perfektně padnou

Maximálně velké náušníky pro skvělou izolaci zvuku

Extra dlouhý 6m kabel pro pohodlné sledování televizoru z dálky

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

33

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

14/06/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Výhody

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Nevýhody

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Výhody

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Nevýhody

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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Upozornění

  1. Pro optimální kvalitu zvuku a hlasitější zvuk doporučujeme k připojení sluchátek použít konektory na předním panelu počítače.