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Ukončeno

Počítačová sluchátka

SHM1900/00

Srozumitelný hovor, lehký design

Sluchátka Philips SHM1900 jsou lehká sluchátka k počítači přes uši, která poskytují dokonalé pohodlí.

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Srozumitelný hovor, lehký design

  • Přes uši

Adaptér 2 na 1 je funkční na počítači a notebooku

Pomocí adaptéru 2 na 1 můžete jednoduše přepínat mezi používáním na počítači a na notebooku.

Mikrofon na ideálním místě pro snímání hlasu

Snadné nastavení ramene zajistí, že je mikrofon vždy na správném místě pro snímání hlasu.

Design náušníků se postará o dokonalé pohodlí, fixaci a izolaci hluku

Design náušníků se postará o dokonalé pohodlí a fixaci. Blokuje také okolní hluk a zajistí tak vysoce intenzivní zážitek z poslechu.

Technické specifikace

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