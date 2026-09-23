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Ukončeno
SHM1900/00
Srozumitelný hovor, lehký design
Sluchátka Philips SHM1900 jsou lehká sluchátka k počítači přes uši, která poskytují dokonalé pohodlí.
Přes uši
Pomocí adaptéru 2 na 1 můžete jednoduše přepínat mezi používáním na počítači a na notebooku.
Snadné nastavení ramene zajistí, že je mikrofon vždy na správném místě pro snímání hlasu.
Design náušníků se postará o dokonalé pohodlí a fixaci. Blokuje také okolní hluk a zajistí tak vysoce intenzivní zážitek z poslechu.
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