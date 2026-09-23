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SHL5005WT/00
Pro potěšení z hudby
Tato sluchátka byla navržena tak, abyste se mohli těšit z hudby, ať jste kdekoli. Měkké polstrování sluchátek umožňuje dlouhodobý poslech vašich oblíbených skladeb. Skvělá kvalita zvuku nabízí nové zážitky z poslechu.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení
32mm drivery poskytují skvělý zvuk s hlubokými basy
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.
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