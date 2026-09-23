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Sluchátka s mikrofonem

SHL5005WT/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Pro potěšení z hudby

Tato sluchátka byla navržena tak, abyste se mohli těšit z hudby, ať jste kdekoli. Měkké polstrování sluchátek umožňuje dlouhodobý poslech vašich oblíbených skladeb. Skvělá kvalita zvuku nabízí nové zážitky z poslechu.

Zobrazit všechny výhody

Ať jste kdekoli!

Pro potěšení z hudby

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení

Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení

32mm drivery poskytují skvělý zvuk s hlubokými basy

32mm drivery poskytují skvělý zvuk s hlubokými basy

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu