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Ukončeno
SHL4405WT/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
Měkké polstrování sluchátek a skloněné reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí při dlouhodobém nošení.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Výhody
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem