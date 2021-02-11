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  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHL4405WT/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Neskutečně lehká, neuvěřitelně výkonná. Zeštíhlená sluchátka Philips Flite Ultrlite jsou navržená pro pohyb. Díky čistému zvuku a možnosti plochého skládání jsou ideálním partnerem na cesty.
Zobrazit všechny výhody

Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek a skloněné reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí při dlouhodobém nošení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Výhody

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu