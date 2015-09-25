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Ukončeno

Sluchátka s potlačením hluku

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Více zvuku, méně hluku

Ponořte se do hudby díky inovativní technologii ActiveShield™, která ruší okolní hluk. Změkčené polstrování zmírňuje tlak a zajišťuje tak dlouhodobé pohodlí a kompaktní provedení s možností složení zaručuje snadnou přenosnost a uložení.

Zobrazit všechny výhody

výkonné basy

Více zvuku, méně hluku

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Kompaktní skládací

Technologie potlačení hluku ActiveShield™ redukuje hluk až o 97 %

Technologie potlačení hluku ActiveShield™ redukuje hluk až o 97 %

Technologie aktivního potlačení hluku ActiveShield™ využívá dva mikrofony se zpětným vstupem, s jejichž pomocí potlačuje nízké frekvence. Rozpoznává okolní hluk a obrácením zvukové vlny jej účinně potlačí a převede hluk pozadí na ticho.

Tenký a kompaktní skládací design pro snadné přenášení

Tenký a kompaktní skládací design pro snadné přenášení

Tenký a kompaktní skládací design pro snadné přenášení na cestách.

Uzavřený design izoluje a blokuje hluk

Uzavřený design izoluje a blokuje hluk

Vyladěné 32mm neodymové reproduktory v kombinaci s uzavřeným designem akustického systému a těsněním přes uši poskytují skvělý a působivě přesný zvuk.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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