3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SHL3850NC/00
Více zvuku, méně hluku
Ponořte se do hudby díky inovativní technologii ActiveShield™, která ruší okolní hluk. Změkčené polstrování zmírňuje tlak a zajišťuje tak dlouhodobé pohodlí a kompaktní provedení s možností složení zaručuje snadnou přenosnost a uložení.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Kompaktní skládací
Technologie aktivního potlačení hluku ActiveShield™ využívá dva mikrofony se zpětným vstupem, s jejichž pomocí potlačuje nízké frekvence. Rozpoznává okolní hluk a obrácením zvukové vlny jej účinně potlačí a převede hluk pozadí na ticho.
Tenký a kompaktní skládací design pro snadné přenášení na cestách.
Vyladěné 32mm neodymové reproduktory v kombinaci s uzavřeným designem akustického systému a těsněním přes uši poskytují skvělý a působivě přesný zvuk.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów