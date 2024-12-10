VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHL3265BG/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Důrazné basy, ostré detaily

Sluchátka SHL3265 poskytují výkon, který uspokojí i DJ. 40mm neodymové reproduktory nabízejí dynamické basy, nastavitelné náušníky se mohou otáčet o 165° a umožňují tak snadnou kontrolu. Sluchátka jsou vybavená pro výkon 2 000 mW a nevytvářejí žádné zkreslení dokonce ani při vysoké hlasitosti.

Zobrazit všechny výhody

Důrazné basy, ostré detaily

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Prodyšné náušníky

  • Kompaktní skládací

Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadné hovory handsfree

Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadné hovory handsfree

Výkyv sluchátek do 165° pro monitorování a vyšší flexibilitu

Tato sluchátka byla navržena pro potřeby ctižádostivých DJ – umožňují otočení o 165° pro pohodlný poslech jedním uchem při mixování stop. Otočné provedení využijete i při běžném poslechu v situacích, kdy potřebujete slyšet okolní zvuky.

Kompaktní skládací provedení s otočnými sluchátky

Navrženo tak, abyste na cestách měli ten nejlepší zážitek. Sluchátka SHL3260 je možné složit tak, aby se dala snadno přenášet a skladovat. Chytrý design a pečlivý výběr součástí, jako jsou odolné panty, umožňují snadné zacházení se sluchátky.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Výhody

składane

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum použití 2022-12-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Datum použití 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu