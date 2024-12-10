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Ukončeno
SHL3265BG/00
Důrazné basy, ostré detaily
Sluchátka SHL3265 poskytují výkon, který uspokojí i DJ. 40mm neodymové reproduktory nabízejí dynamické basy, nastavitelné náušníky se mohou otáčet o 165° a umožňují tak snadnou kontrolu. Sluchátka jsou vybavená pro výkon 2 000 mW a nevytvářejí žádné zkreslení dokonce ani při vysoké hlasitosti.
40mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Prodyšné náušníky
Kompaktní skládací
Tato sluchátka byla navržena pro potřeby ctižádostivých DJ – umožňují otočení o 165° pro pohodlný poslech jedním uchem při mixování stop. Otočné provedení využijete i při běžném poslechu v situacích, kdy potřebujete slyšet okolní zvuky.
Navrženo tak, abyste na cestách měli ten nejlepší zážitek. Sluchátka SHL3260 je možné složit tak, aby se dala snadno přenášet a skladovat. Chytrý design a pečlivý výběr součástí, jako jsou odolné panty, umožňují snadné zacházení se sluchátky.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Výhody
składane
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum použití 2022-12-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Datum použití 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem