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Ukončeno
Jasné a silné basy
Tato sluchátka inspirovaná DJ vytvářejí silný zvuk a basy. Jsou navržena s otočnými, měkkými polstrovanými náušníky, takže vám zajistí dokonalé zážitky z poslechu na cestách.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
32mm vinutí s vysokým výkonem přináší čistý, detailní a přirozený zvuk.
4.6
z 5
13
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060RD Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060RD Headphones
panelektrika
17/04/2017
Česká republika
Dobrá koupě
Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka
Demolition
10/04/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka