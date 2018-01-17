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Ukončeno

Sluchátka

SHL3060BK/00

4.6

| (13) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Jasné a silné basy

Tato sluchátka inspirovaná DJ vytvářejí silný zvuk a basy. Jsou navržena s otočnými, měkkými polstrovanými náušníky, takže vám zajistí dokonalé zážitky z poslechu na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Design typu DJ

Jasné a silné basy

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

1,2m kabel pro neomezený poslech na cestách

1,2m kabel pro neomezený poslech na cestách

32mm vinutí reproduktoru pro výkonný a dynamický zvuk

32mm vinutí reproduktoru pro výkonný a dynamický zvuk

32mm vinutí s vysokým výkonem přináší čistý, detailní a přirozený zvuk.

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí vaší hlavě

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí vaší hlavě

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

13

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060RD Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060RD Headphones

17/04/2017

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě

Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3060BK Sluchátka

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu