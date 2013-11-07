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Ukončeno

Sluchátka se sluchátkovým obloukem

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk

Poskytuje silný zvuk a basy díky 1 000mW výkonu a 32mm neodymovým reproduktorům. Design otočných polstrovaných náušníků zaručí perfektní poslech na cestách.

Zobrazit všechny výhody

s DJským designem

Silný zvuk

  • Monitorovací sluchátka s designem DJ

  • Červená

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy

Nastavitelné náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

32mm reproduktory přináší výkonný a dynamický zvuk

32mm reproduktory přináší výkonný a dynamický zvuk

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu