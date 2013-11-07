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Ukončeno
SHL3000RD/00
Silný zvuk
Poskytuje silný zvuk a basy díky 1 000mW výkonu a 32mm neodymovým reproduktorům. Design otočných polstrovaných náušníků zaručí perfektní poslech na cestách.
Monitorovací sluchátka s designem DJ
Červená
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
3.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000RD Headband headphones