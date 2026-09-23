3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SHE5205WT/00
Silný zvuk
Sluchátka SHE5205 jsou odolná sluchátka do uší s pogumovanou zadní stranou pro lepší ochranu. Krásně vypadají a jejich výkonné reproduktory produkují hluboké basy se silným zvukem. Skvěle izolují hluk a mají mikrofon a ovládání na odolném kabelu.
8,6mm reproduktory / polouzavřená
Do uší
Ocelová pružina chránící kabel a pogumovaná zadní část krytu poskytují mimořádnou ochranu i v nejnáročnějších podmínkách.
Zesílený kabel o průměru 2,5 mm a robustní kryt sluchátek poskytují vynikající zvuk s hlubokými basy.
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.
Recenze