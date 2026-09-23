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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE5205WT/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Silný zvuk

Sluchátka SHE5205 jsou odolná sluchátka do uší s pogumovanou zadní stranou pro lepší ochranu. Krásně vypadají a jejich výkonné reproduktory produkují hluboké basy se silným zvukem. Skvěle izolují hluk a mají mikrofon a ovládání na odolném kabelu.

Zobrazit všechny výhody

Malé rozměry, mohutné basy

Silný zvuk

  • 8,6mm reproduktory / polouzavřená

  • Do uší

Ocelová pružina chránící kabel, do náročných podmínek

Ocelová pružina chránící kabel, do náročných podmínek

Ocelová pružina chránící kabel a pogumovaná zadní část krytu poskytují mimořádnou ochranu i v nejnáročnějších podmínkách.

Zesílený kabel o průměru 2,5 mm pro výkonnější zvuk

Zesílený kabel o průměru 2,5 mm a robustní kryt sluchátek poskytují vynikající zvuk s hlubokými basy.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu