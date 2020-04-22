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Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Recenze
Kvalitní písničky. Čisté hovory.
Přepínejte mezi seznamy skladeb, podcasty a hovory mrknutím oka. Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory a pasivní potlačení hluku zajišťují čistý zvuk. Díky vyměnitelným krytům na konce sluchátek ve třech velikostech si můžete vybrat dle svých preferencí.
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Přehrávání hudby a volání

Kvalitní písničky. Čisté hovory.

Čistý zvuk

Vychutnejte si podcasty plnými doušky. Nechte se unést hudbou. Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Dopřejte si ničím nerušený poslech a užijte si kvalitní pasivní izolaci zvuku.

Integrované ovládání. Snadné přepínání mezi seznamy skladeb a hovory

Integrované ovládání vám umožňuje přijmout hovor a pozastavit přehrávání hudby – to vše aniž byste se museli dotknout smartphonu.

Délka kabelu 1,2 m

Kabel těchto sluchátek do uší je dlouhý 1,2 m. Měkká guma mezi sluchátky a kabely chrání připojení a zajišťuje neustálý příjem zvuku.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

4

Recenze

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Výhody

Цена. качество звука.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu