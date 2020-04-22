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Ukončeno
SHE1405BK/10
Vychutnejte si podcasty plnými doušky. Nechte se unést hudbou. Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Dopřejte si ničím nerušený poslech a užijte si kvalitní pasivní izolaci zvuku.
Integrované ovládání vám umožňuje přijmout hovor a pozastavit přehrávání hudby – to vše aniž byste se museli dotknout smartphonu.
Kabel těchto sluchátek do uší je dlouhý 1,2 m. Měkká guma mezi sluchátky a kabely chrání připojení a zajišťuje neustálý příjem zvuku.
3.5
z 5
4
Recenze
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Výhody
Цена. качество звука.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem