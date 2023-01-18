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  • Basové otvory

Ukončeno

Sluchátka do uší

SHE1350/00

4.8
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Basové otvory
Tato sluchátka, vyznačující se vylepšeným výkonem basů, pohodlně přenášejí kvalitní hudbu do vašich uší.
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pro lepší zvuk

Basové otvory

  • 14,8mm reproduktory / otevřená

  • Sluchátka do uší

Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

14,8mm reproduktor optimalizuje pohodlí při nošení

14,8mm reproduktor je dost malý, aby vám dokonale padl, a dost velký pro jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

27/11/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

kvalitní produkt za nízkou cenu

I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu