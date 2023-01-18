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Ukončeno
14,8mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.
14,8mm reproduktor je dost malý, aby vám dokonale padl, a dost velký pro jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro poslech.
4.8
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší
Monysek
27/11/2016
Česká republika
Kvalitní sluchátka
Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší
mop64
09/09/2013
Česká republika
kvalitní produkt za nízkou cenu
I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1350 Sluchátka do uší