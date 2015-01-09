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Ukončeno
Křišťálově čistý přenos
Digitální bezdrátová HiFi sluchátka Philips pro co nejčistší příjem zvuku. Šum pozadí je prakticky potlačen a poskytuje vám křišťálově čistý zvuk. Nabíjecí dokovací stanice s ukazatelem stavu baterie zaručuje snadné dobíjení.
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
Zvukový signál je digitální od vysílače až po sluchátka, čímž je zajištěna maximální kvalita a vynikající odolnost proti rušení.
Bohatě polstrovaný sluchátkový oblouk s automatickým nastavením s integrovanou dýchající síťovinou zajišťuje, že při delším používání zůstanete v chládku a pohodlí.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
gufi24
09/01/2015
Polska
Super dzwięk nie tylko dla amatorów
Akustyka na dobrym poziomie. Brzmienie w pełnym zakresie przyjemne dla ucha.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone