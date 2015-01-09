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Ukončeno

CineosDigitální bezdrátová sluchátka

SHD9100/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Křišťálově čistý přenos

Digitální bezdrátová HiFi sluchátka Philips pro co nejčistší příjem zvuku. Šum pozadí je prakticky potlačen a poskytuje vám křišťálově čistý zvuk. Nabíjecí dokovací stanice s ukazatelem stavu baterie zaručuje snadné dobíjení.

Zobrazit všechny výhody

Digitální bezdrátové HiFi

Křišťálově čistý přenos

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Digitální zvuk a přenos pro maximální kvalitu

Zvukový signál je digitální od vysílače až po sluchátka, čímž je zajištěna maximální kvalita a vynikající odolnost proti rušení.

Sluchátkový oblouk s dýcháním zvyšuje pohodlí při delším používání

Bohatě polstrovaný sluchátkový oblouk s automatickým nastavením s integrovanou dýchající síťovinou zajišťuje, že při delším používání zůstanete v chládku a pohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/01/2015

Polska

Polska

Super dzwięk nie tylko dla amatorów

Akustyka na dobrym poziomie. Brzmienie w pełnym zakresie przyjemne dla ucha.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu