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3 roky záruky na všechny produkty
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SHC5200/10
Přenos v pásmu FM
Komfortní tvarování
Až 14 hodin přehrávání
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.
Sluchátka nošená venku se typicky nastavují posunutím prodloužitelného sluchátkového oblouku na místo. Tento úkon může být těžkopádný, neboť je většinou třeba jej provádět při každém použití sluchátek. Díky flexibilitě samonastavovacího vnitřního sluchátkového oblouku připevníte svou hudbu rychleji a snadněji. Automaticky se přizpůsobí tvaru a velikosti vaší hlavy.
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
3.7
z 5
9
Recenze
večik
13/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Výhody
Minimální kazivost.
Nevýhody
Zatím žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi