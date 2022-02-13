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  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení
  • Svoboda bezdrátového připojení

Bezdrátová HiFi sluchátka

SHC5200/10

3.7
| (9) Recenze
Svoboda bezdrátového připojení
Nemusíte si dělat starosti s kabely a můžete se doma pohybovat zcela volně a užívat si hudbu. Lehké dobíjecí provedení těchto sluchátek Philips SHC5200/10 zajistí, že i dlouhodobé nošení bude příjemné.
Zobrazit všechny výhody

Plně nabíjecí bezdrátová sluchátka

Svoboda bezdrátového připojení

  • Přenos v pásmu FM

  • Komfortní tvarování

  • Až 14 hodin přehrávání

32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk

32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.

Samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk

Sluchátka nošená venku se typicky nastavují posunutím prodloužitelného sluchátkového oblouku na místo. Tento úkon může být těžkopádný, neboť je většinou třeba jej provádět při každém použití sluchátek. Díky flexibilitě samonastavovacího vnitřního sluchátkového oblouku připevníte svou hudbu rychleji a snadněji. Automaticky se přizpůsobí tvaru a velikosti vaší hlavy.

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

9

Recenze

3

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Výhody

Minimální kazivost.

Nevýhody

Zatím žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu