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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Svoboda bezdrátového připojení
Nemusíte si dělat starosti s kabely a můžete se doma pohybovat zcela volně a užívat si hudbu. Lehké dobíjecí provedení těchto sluchátek Philips SHC5100/10 zajistí, že i dlouhodobé nošení bude příjemné.
Přes uši
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.
Sluchátka nošená venku se typicky nastavují posunutím prodloužitelného sluchátkového oblouku na místo. Tento úkon může být těžkopádný, neboť je většinou třeba jej provádět při každém použití sluchátek. Díky flexibilitě samonastavovacího vnitřního sluchátkového oblouku připevníte svou hudbu rychleji a snadněji. Automaticky se přizpůsobí tvaru a velikosti vaší hlavy.
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
3.9
z 5
18
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Medvěd12
20/06/2017
Česká republika
Ověřený kupující
S tímto výrobkem nemám žádný problém
Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Gloern
15/06/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Za ty peníze, absolutní spokojenost.
Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum použití 2020-03-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum použití 2020-03-22