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Ukončeno

Bezdrátová HiFi sluchátka

SHC5100/10

3.9

| (18) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Svoboda bezdrátového připojení

Nemusíte si dělat starosti s kabely a můžete se doma pohybovat zcela volně a užívat si hudbu. Lehké dobíjecí provedení těchto sluchátek Philips SHC5100/10 zajistí, že i dlouhodobé nošení bude příjemné.

Zobrazit všechny výhody

Plně nabíjecí bezdrátová sluchátka

Svoboda bezdrátového připojení

  • Přes uši

32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk

32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.

Samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk

Sluchátka nošená venku se typicky nastavují posunutím prodloužitelného sluchátkového oblouku na místo. Tento úkon může být těžkopádný, neboť je většinou třeba jej provádět při každém použití sluchátek. Díky flexibilitě samonastavovacího vnitřního sluchátkového oblouku připevníte svou hudbu rychleji a snadněji. Automaticky se přizpůsobí tvaru a velikosti vaší hlavy.

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

18

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

2

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S tímto výrobkem nemám žádný problém

Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Za ty peníze, absolutní spokojenost.

Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum použití 2020-03-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum použití 2020-03-22

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu