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  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Ukončeno

FliteBezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4405WT/00

5
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Bezdrátová sluchátka Philips Flite Ultrlite jsou neuvěřitelně lehká a přitom překvapivě výkonná. Jsou tenká a kompaktní s plochým sklopným designem, bez drátů, které by vás spoutávaly, a díky tomu jsou ideálním společníkem, ať už jdete kamkoli.
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Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek a skloněné reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí při dlouhodobém nošení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Výhody

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Nevýhody

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Ověřený kupující

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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