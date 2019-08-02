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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zažijte BASS+
Bezdrátová sluchátka Philips BASS+ True přináší silné, hluboké basy a naprostou svobodu. Žijte nespoutaně díky spolehlivému připojení, mimořádně vysoké výdrži baterie a kompaktnímu nabíjecímu pouzdru. Sluchátka obsahují stabilizační výstupek pro bezpečné uchycení.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 8,2mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

  • Vydrží hrát až 6 + 6 hodin

  • Bezpečně padnoucí

3 velikosti náušníků pro přizpůsobivé nošení

3 velikosti náušníků pro přizpůsobivé nošení

Silikonové náušníky se dodávají ve 3 velikostech a díky kterým se sluchátka lépe nosí.

Nabíjecí baterie nabízí až 6 hodin přehrávání.

Nabíjecí baterie nabízí až 6 hodin přehrávání.

Díky 6hodinové výdrži budete mít dost energie pro dlouhé intervaly přehrávání hudby. Po připojení k nabíjecímu pouzdru získáte navíc dalších 6 hodin přehrávání.

8,2mm vinutí reproduktorů

8,2mm vinutí reproduktorů

Sluchátka BASS+ jsou vybavena 8,2mm reproduktory, které vytvářejí hluboké, důrazné basy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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