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Ukončeno
SHB4385BK/00
8,2mm reproduktory / uzavřené
Do uší
Vydrží hrát až 6 + 6 hodin
Bezpečně padnoucí
Silikonové náušníky se dodávají ve 3 velikostech a díky kterým se sluchátka lépe nosí.
Díky 6hodinové výdrži budete mít dost energie pro dlouhé intervaly přehrávání hudby. Po připojení k nabíjecímu pouzdru získáte navíc dalších 6 hodin přehrávání.
Sluchátka BASS+ jsou vybavena 8,2mm reproduktory, které vytvářejí hluboké, důrazné basy.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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