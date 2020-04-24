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  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Užívejte si lehkou svobodu. Bez kabelů, které by vás spoutávaly. Sluchátka Philips Flite Hyprlite Wireless s obloukem na krk jsou mimořádně tenká a neuvěřitelně lehká a sotva je tak v uších ucítíte.
Zobrazit všechny výhody

Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 12,2mm reproduktory / otevřená

  • Do uší

Basová trubice pro hutnější basy

Basová trubice pro hutnější basy

Inovativní basové trubice v náušníku podporují proudění vzduchu a produkují hluboké, hutné basy.

Vinutí s vysokým výkonem přináší čistý zvuk

Vinutí s vysokým výkonem přináší čistý zvuk

12,2mm reproduktory s vysokým výkonem zprostředkovávají čistý a přesný zvuk.

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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