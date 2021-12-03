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Ukončeno

2000 seriesSkutečně bezdrátová sluchátka do uší

SHB2515WT/10

4.7

| (22) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Tón za tónem

Buďte nespoutaní. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší vám díky přenosnému nabíjecímu pouzdru nabídnou neuvěřitelných 100 hodin přehrávání. Vychutnejte si skvělý zvuk všech tónů a přímý přístup k virtuálnímu asistentu vašeho telefonu. Řekl někdo výlet autem?

Zobrazit všechny výhody

Tón za tónem

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

  • Černá

Režim Mono pro případ, kdy chcete ponechat jedno ucho volné

Kryty konců sluchátek v malé, střední a velké velikosti pro dokonalé nasazení

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

22

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2

03/12/2021

Česká republika

Česká republika

sluchátka

SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2021-11-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2021-11-03

09/11/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!

Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!

Výhody

Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.

Nevýhody

Nic podstatného mě nenapadá...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2020-10-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2020-10-09

25/12/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý zvuk

Naprosto bezkonkurenční sluchátka. Zvuk je nesrovnatelný s žádnými, co jsem dosud měla.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2019-11-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum použití 2019-11-25

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