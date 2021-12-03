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Ukončeno
Tón za tónem
Buďte nespoutaní. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší vám díky přenosnému nabíjecímu pouzdru nabídnou neuvěřitelných 100 hodin přehrávání. Vychutnejte si skvělý zvuk všech tónů a přímý přístup k virtuálnímu asistentu vašeho telefonu. Řekl někdo výlet autem?
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Černá
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.
4.7
z 5
22
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zdenka07
03/12/2021
Česká republika
sluchátka
SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2021-11-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2021-11-03
David M.
09/11/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!
Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!
Výhody
Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.
Nevýhody
Nic podstatného mě nenapadá...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2020-10-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2020-10-09
Katy Kate
25/12/2020
Česká republika
Skvělý zvuk
Naprosto bezkonkurenční sluchátka. Zvuk je nesrovnatelný s žádnými, co jsem dosud měla.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2019-11-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum použití 2019-11-25