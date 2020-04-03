VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

2000 seriesSluchátka

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Nechte hudbu hrát

Když máte své písničky, zvládnete cokoli. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší poskytují skvělý zvuk a až 20 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru. Dvojím stisknutím multifunkčního tlačítka probudíte hlasového asistenta v telefonu.

Zobrazit všechny výhody

Nechte hudbu hrát

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

  • Černá

6mm neodymové reproduktory. Skvělý zvuk, důrazné basy

6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.

Získejte až 20 hodin přehrávání a 14 hodin hovoru

Díky přenosnému nabíjecímu pouzdru vás tato sluchátka nezklamou. Na jedno nabití získáte až tři hodiny přehrávání nebo hovoru. Pokud se vydáte na cesty s plně nabitým pouzdrem, získáte dalších 9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba je dobít. Nabití do plné kapacity trvá 1,5 hodiny.

Přenosné nabíjecí pouzdro. Možnost opakovaného dobíjení v kapse

Vyrazte do posilovny. Pak si jděte zaběhat. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší jsou dodávána s mimořádně přenosným nabíjecím pouzdrem.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

16

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Výhody

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Nevýhody

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum použití 2019-12-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Datum použití 2019-12-03

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Datum použití 2019-10-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Datum použití 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu