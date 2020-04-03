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Ukončeno
Nechte hudbu hrát
Když máte své písničky, zvládnete cokoli. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší poskytují skvělý zvuk a až 20 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru. Dvojím stisknutím multifunkčního tlačítka probudíte hlasového asistenta v telefonu.
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Černá
6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.
Díky přenosnému nabíjecímu pouzdru vás tato sluchátka nezklamou. Na jedno nabití získáte až tři hodiny přehrávání nebo hovoru. Pokud se vydáte na cesty s plně nabitým pouzdrem, získáte dalších 9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba je dobít. Nabití do plné kapacity trvá 1,5 hodiny.
Vyrazte do posilovny. Pak si jděte zaběhat. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší jsou dodávána s mimořádně přenosným nabíjecím pouzdrem.
4.9
z 5
16
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Výhody
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Nevýhody
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum použití 2019-12-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Datum použití 2019-12-03
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Datum použití 2019-10-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Datum použití 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki