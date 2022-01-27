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Ukončeno
Přesné břity V-Track PRO
Hodí se ke strojku S9000 (S9xxx)
Hodí se ke strojku Star Wars SW97xx
Hodí se ke strojku Star Wars SW67xx
Náhradní hlavy SH90 jsou kompatibilní s holicím strojkem řady 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), strojkem Star Wars SW9700 a SW6700.
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.
Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.
5.0
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Výhody
Rychlost a kvalita
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Výhody
lehký a praktický ve všech směrech
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
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