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  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový
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Ukončeno

Shaver series 9000Holicí hlavy

SH90/60

5
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let oholí váš holicí strojek až 9 milionů vousů. Výměnou hlavy holicího strojku získáte opět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem Series 9000.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Přesné břity V-Track PRO

  • Hodí se ke strojku S9000 (S9xxx)

  • Hodí se ke strojku Star Wars SW97xx

  • Hodí se ke strojku Star Wars SW67xx

Náhradní hlavy pro holicí strojek řady 9000

Náhradní hlavy pro holicí strojek řady 9000

Náhradní hlavy SH90 jsou kompatibilní s holicím strojkem řady 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), strojkem Star Wars SW9700 a SW6700.

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Výhody

Rychlost a kvalita

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Výhody

lehký a praktický ve všech směrech

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

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