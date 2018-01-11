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Ukončeno
SH70/70
Výroba ukončena
Místo toho zakupte model SH71
Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím. Tento nový formát vám umožní upevňovat nové holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což usnadňuje důkladné čištění strojku a optimalizuje každodenní holení.
1. Sejměte holicí hlavu. 2. Nahraďte holicí hlavu za novou. 3. Holicí strojek resetujete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.
Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.
3.4
z 5
24
Recenze
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
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