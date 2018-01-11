3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
SH70/50
Výroba ukončena
Místo toho zakupte model SH71
Náhradní hlavy SH70 jsou kompatibilní s holicím strojkem řady 7000 (S7xxx) a strojkem Star Wars SW7700.
Nově navržené břity pohodlně holí chloupky v nejvhodnější poloze, která snižuje podráždění pokožky způsobované taháním za chloupky.
Systém s dvojitým břitem, který je součástí elektrického holicího strojku, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
3.4
z 5
24
Recenze
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące