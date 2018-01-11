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  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
  • Model SH70 byl nahrazen modelem SH71

Ukončeno

Holicí hlavy

SH70/50

3.4
| (24) Recenze
Model SH70 byl nahrazen modelem SH71
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem Series 7000.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Model SH70 byl nahrazen modelem SH71

  • Výroba ukončena

  • Místo toho zakupte model SH71

Náhradní hlavy pro holicí strojek řady 7000

Náhradní hlavy pro holicí strojek řady 7000

Náhradní hlavy SH70 jsou kompatibilní s holicím strojkem řady 7000 (S7xxx) a strojkem Star Wars SW7700.

S břity GentleTrack dosáhnete hladkého oholení šetrného k pokožce

S břity GentleTrack dosáhnete hladkého oholení šetrného k pokožce

Nově navržené břity pohodlně holí chloupky v nejvhodnější poloze, která snižuje podráždění pokožky způsobované taháním za chloupky.

Holicí strojek Super Lift & Cut pro pohodlné a hladké oholení

Holicí strojek Super Lift & Cut pro pohodlné a hladké oholení

Systém s dvojitým břitem, který je součástí elektrického holicího strojku, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.4

z 5

24

Recenze

11/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výáborný produkt

Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Holicí hlavy

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH70/50 Głowice golące

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