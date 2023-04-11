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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík na hustší stravu
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
5.0
z 5
64
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kobližka
11/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Savička natural response 6+
Savičky jsou skvělé tvarované jsou širší a mají příjemné vzorkování, takže svým tvarem připomínají bradavku. Miminku se z ní dobře pije, a díky zpětnému ventilu nemusí pouštět vzduch zpět, a tedy může pít plynule. Jsou skvělé.
Výhody
Tvar, velikost, pružnost
Nevýhody
Žádné jsem nenašla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
Lenka T.
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Výborné savičky
Savičky PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE jsou velmi kvalitně zpracované. Velmi dobře se udržují. Dítě ji vzalo hned napoprvé. Používám o číslo menší velikost saviček (je to problém i u jiných značek) a na větší přecházím o něco později.
Výhody
snadná údržba, příjemný tvar pro dítě
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
jumbo123
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Kvalitní savička
Savička je super, vůbec nekape dokud dítě nesaje, musí se trošku snažit, jako při kojení. Má tvar připomínající prs, takže nenarušuje kojení, vše bez problému. Díky široké nabídce velikostí rodič snadno najde odpovídající průtok savičky, každé miminko je jiné a tak je potřeba vyzkoušet, která je právě nejlepší. Antikolikový ventil je velkou výhodou.
Výhody
Nekape, antikolikový ventil, možnost výběru velikosti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY966/02 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.