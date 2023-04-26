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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseSavička

SCY965/02

5
| (112) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • Savička Natural Response

  • 2 kusy

  • Dudlík s mimořádně rychlým průtokem

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

112

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepsi lahvicka

Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev

Výhody

Material

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

10/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička

Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.

Výhody

Tvar,dostatecny prutok

Nevýhody

Nenasla jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá savička

Savička je krásně měkká, svým tvarem a příjemným matným povrchem připomíná bradavku. Velkou výhodou je 6 různých intenzit průtoku podle velikosti otvorů, ze kterých se dá vybrat právě taková, která miminku nejlépe vyhovuje. Savička je příjemně měkká a miminku se z ní krásně saje. Plusem je také antikolikový ventil pro přisávání vzduchu. Savička nekape, dokud miminko nezačne sát.

Výhody

Měkká, 6 různých průtoků, neteče dokud dítě nesaje, tvar a povrch podobný bradavce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V porovnání s předchozím balením.

  2. Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.

  3. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.