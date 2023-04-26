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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík s mimořádně rychlým průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
5.0
z 5
112
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Vevic
26/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Nejlepsi lahvicka
Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev
Výhody
Material
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Katpol
10/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Super savička
Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.
Výhody
Tvar,dostatecny prutok
Nevýhody
Nenasla jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Helouš
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Skvělá savička
Savička je krásně měkká, svým tvarem a příjemným matným povrchem připomíná bradavku. Velkou výhodou je 6 různých intenzit průtoku podle velikosti otvorů, ze kterých se dá vybrat právě taková, která miminku nejlépe vyhovuje. Savička je příjemně měkká a miminku se z ní krásně saje. Plusem je také antikolikový ventil pro přisávání vzduchu. Savička nekape, dokud miminko nezačne sát.
Výhody
Měkká, 6 různých průtoků, neteče dokud dítě nesaje, tvar a povrch podobný bradavce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY965 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.