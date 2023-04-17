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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík s rychlým průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
5.0
z 5
123
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Katkalusa
17/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Super savička
S lahví jsem naprosto spokojená, bez BPA, savička ergonomicky tvarovaná, s ventilem nepropouští do bříška přebytečný kyslík a zabraňuje kolice.
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Misshhka
16/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Savička s antikolikovou úpravou a regulací toku
Už dvě lahvičky od Avent Natural máme, takže antikolikovou úpravu savičky jsem znala a byla jsem s ní spokojená. Co mě zajímalo byl regulovaný tok mléka. Stále částečně kojím a tak pro mne bylo důležité, aby savička nenarušila přirozené kojení. Měla jsem možnost savičku 4 dny vyzkoušet a bylo vidět, jak se syn naučil vynaložit úsilí, aby mléko teklo a při kojení jsem nezaznamenala žádný problém.
Výhody
Antikoliková úprava a regulovaný tok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Martii04
16/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Savičky avent
Savičky bych určitě doporučila. Vyhovuje mi tvar a materiál. Syn se mi přisaje zpět k prsu což je velká výhoda.
Výhody
Tvar, průtok, možnost výměny za savičku s jiným otvorem
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY964 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.