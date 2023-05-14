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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík pro pomalý průtok
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.9
z 5
42
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Rosielina
14/05/2023
Česká republika
Skvělá náhrada za prso
Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.
Výhody
Výborná náhrada za prso
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Verusm
13/05/2023
Česká republika
Savicka
super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska
Výhody
anatomicky velmi podobna
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Veru12
13/05/2023
Česká republika
nejlepší savička
máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch
Výhody
dítě musí sát aby mléko teklo
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.