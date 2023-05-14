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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseSavička

SCY962/02

4.9
| (42) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • Savička Natural Response

  • 2 kusy

  • Dudlík pro pomalý průtok

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

42

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

14/05/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá náhrada za prso

Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.

Výhody

Výborná náhrada za prso

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

Savicka

super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska

Výhody

anatomicky velmi podobna

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší savička

máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch

Výhody

dítě musí sát aby mléko teklo

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY962 Savička

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V porovnání s předchozím balením.

  2. Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.

  3. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.