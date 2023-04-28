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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík s mimořádně pomalým průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.7
z 5
40
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
miminko se musí snažit:-)
Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.
Výhody
věrohodně napodobuje prso
Nevýhody
na žádné jsem nepřišla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Nejlepší savička
Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.
Výhody
Materiál, tvar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ideální savička pro novorozence
Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.
Výhody
silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.