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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseSavička

SCY961/02

4.7
| (40) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • Savička Natural Response

  • 2 kusy

  • Dudlík s mimořádně pomalým průtokem

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

40

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

2

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

miminko se musí snažit:-)

Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.

Výhody

věrohodně napodobuje prso

Nevýhody

na žádné jsem nepřišla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší savička

Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.

Výhody

Materiál, tvar

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ideální savička pro novorozence

Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.

Výhody

silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY961 Savička

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V porovnání s předchozím balením.

  2. Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.

  3. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.