PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

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Dudlík Natural Response
Balení různých dudlíků
3 ks
Dudlík e středním průtokem, dudlík s rychlým průtokem, dudlík se zvláště rychlým průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.8
z 5
97
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Výhody
Tvar savičky, materiál
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Pavlína 97
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE
Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.