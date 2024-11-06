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  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné
  • Každé miminko je jedinečné

Philips Avent Natural ResponseDudlík

SCY960/03

4.8
| (97) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Každé miminko je jedinečné
Sada saviček Philips Avent Natural Response vám pomůže najít ten správný rytmus pro vaše dítě a umožní vám snadný přechod, když se potřeby dítěte v průběhu růstu změní. Věk je jen jedním indikátorem, protože každé dítě má svůj vlastní rytmus pití. Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu. Savička uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Konstrukce savičky zabraňuje kapání, rozlití mléka a jeho plýtvání. Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška. Obsah balení: savička se středním průtokem 1x, s rychlým průtokem 1x, se zvláštně rychlým průtokem 1x.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ten správný průtok pro vás

Každé miminko je jedinečné

  • Dudlík Natural Response

  • Balení různých dudlíků

  • 3 ks

  • Dudlík e středním průtokem, dudlík s rychlým průtokem, dudlík se zvláště rychlým průtokem

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

97

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Výhody

Tvar savičky, materiál

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V porovnání s předchozím balením.

  2. Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.

  3. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.