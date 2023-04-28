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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseSkleněná kojenecká lahev

SCY933/01

4.9
| (277) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • 1 lahev

  • 240 ml

  • Savička Natural Response 3 - střední průtok

  • 3 - 6 m.

Dudlík uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Dudlík uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Dudlík Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

277

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

hezká a funkční lahvička

Lahvička se mi velice zalíbila designem a předčila má očekávání. Díky materiálu mléko v ní vydrží déle teplé. Jednoduše se rozebírá a čistí. Miminko se při krmení musí snažit sát, takže nemám strach, že by začalo odmítat prso. Problémy s bolením bříška s touto lahvičkou také nemáme. Za mě nejlepší lahvička ze všech které jsem doposud vyzkoušela.

Výhody

snadné čištění, miminko netrpí na bolení bříška, hezký design

Nevýhody

na žádné jsem nepřišla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší láhev

Pevný odolný materiál, nerozbitný ani při pádu, snadno se čistí, může se používat v myčce na nádobí

Výhody

Materiál, odolnost, velikost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická skleněná designovka

Lahvičku Natural Response jsme si se synem moc oblíbili a to zejména pro její hezký design, odolný skleněný materiál, snadné čistění a příjemný tvar. Objem mi přijde dostačující. S protékáním jsme neměli problém, je však třeba být při zavírání víčka opatrný, protože má tendenci přeskakovat.

Výhody

jednoduché čistění, pěkný design, skleněný materiál

Nevýhody

protáčení uzávěru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

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