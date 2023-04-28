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1 lahev
240 ml
Savička Natural Response 3 - střední průtok
3 - 6 m.
Dudlík Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
4.9
z 5
277
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
hezká a funkční lahvička
Lahvička se mi velice zalíbila designem a předčila má očekávání. Díky materiálu mléko v ní vydrží déle teplé. Jednoduše se rozebírá a čistí. Miminko se při krmení musí snažit sát, takže nemám strach, že by začalo odmítat prso. Problémy s bolením bříška s touto lahvičkou také nemáme. Za mě nejlepší lahvička ze všech které jsem doposud vyzkoušela.
Výhody
snadné čištění, miminko netrpí na bolení bříška, hezký design
Nevýhody
na žádné jsem nepřišla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Nejlepší láhev
Pevný odolný materiál, nerozbitný ani při pádu, snadno se čistí, může se používat v myčce na nádobí
Výhody
Materiál, odolnost, velikost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Praktická skleněná designovka
Lahvičku Natural Response jsme si se synem moc oblíbili a to zejména pro její hezký design, odolný skleněný materiál, snadné čistění a příjemný tvar. Objem mi přijde dostačující. S protékáním jsme neměli problém, je však třeba být při zavírání víčka opatrný, protože má tendenci přeskakovat.
Výhody
jednoduché čistění, pěkný design, skleněný materiál
Nevýhody
protáčení uzávěru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011