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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Nové

Philips AventKojenecká láhev Natural Response

SCY906/03

4.8
| (177) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Ústní část dudlíku Natural Response Nipple uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, stejně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ústní část dudlíku, která funguje jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • 3 lahví

  • 330 ml

  • Dudlík s rychlým průtokem

  • 6m+

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

177

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

21/02/2025

Česká republika

Česká republika

Naše oblíbené lahvičky

Používáme lahvičky avent od narození miminka. Jsou ideální, mají přehledné rysky. Jsou kvalitní, komponenty z různých avent produktů k sobě pasují. Savičky jsou vyhovující. Doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

11/04/2023

Česká republika

Česká republika

Dětská lahvička Natural response

Lavička má skvělý tvar a malému se lehce drží teď Díky zúžení uprostřed mu nijak neklouže z rukou, dobře se mu s ním manipuluje, a bez problémů jí udrží nahoře. Je lehká, což vidím jako velké plus.

Výhody

Tvar, lehkost

Nevýhody

Žádné jsem nenašla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahev

Skvělá lahvička PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE, do které jsem se hned napoprvé já i dcera zamilovaly. Je velmi lehká, velmi dobře tvarovaná, čímž se dítěti velmi dobře drží a může samo pít. Je vyrobena z kvalitního materiálu. Má elegantní vzhled.

Výhody

tvar, nízká váha, snadná údržba

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

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