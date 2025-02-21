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1 lahev
330 ml
Savička Natural Response 4 - rychlý průtok
6m+
Dudlík Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
4.8
z 5
177
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Akinorev07
21/02/2025
Česká republika
Naše oblíbené lahvičky
Používáme lahvičky avent od narození miminka. Jsou ideální, mají přehledné rysky. Jsou kvalitní, komponenty z různých avent produktů k sobě pasují. Savičky jsou vyhovující. Doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Kobližka
11/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Dětská lahvička Natural response
Lavička má skvělý tvar a malému se lehce drží teď Díky zúžení uprostřed mu nijak neklouže z rukou, dobře se mu s ním manipuluje, a bez problémů jí udrží nahoře. Je lehká, což vidím jako velké plus.
Výhody
Tvar, lehkost
Nevýhody
Žádné jsem nenašla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Lenka T.
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Skvělá lahev
Skvělá lahvička PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE, do které jsem se hned napoprvé já i dcera zamilovaly. Je velmi lehká, velmi dobře tvarovaná, čímž se dítěti velmi dobře drží a může samo pít. Je vyrobena z kvalitního materiálu. Má elegantní vzhled.
Výhody
tvar, nízká váha, snadná údržba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY906 Dětská lahev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011