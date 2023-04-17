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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Nové

Philips Avent Natural ResponseDětská lahev

SCY903/74

4.9
| (326) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Děti mohou pít ve svém vlastním rytmu jako u prsu, takže lze snadno kombinovat krmení z prsu a z láhve. Důležité je najít tu správnou savičku. Více informací naleznete níže.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ústní část savičky, která funguje jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Savička se středním průtokem

  • 3 - 6 m.

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Důležité je najít správnou savičku

Důležité je najít správnou savičku

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náši savičku „First Flow“ (savička 0), než přejdou na savičky Natural Response. Přejděte na savičku „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí savičky Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte savičku Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko se savičkou hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

326

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super lahev

Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou

Výhody

Tvar

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Je lehoucka, krásně do malých ručiček.

Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.

Výhody

Lehká

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

16/04/2023

Česká republika

Česká republika

Lahvička Avent Natural splňuje mé požadavky

Máme už tři lahvičky Avent Natural různých objemů a co na ní oceňuji, je její praktičnost. Lahvička je lehká, dobře padne do ruky a velmi snadno se omývá, ať už v myčce či v ruce. Dokonce materiál lahvičky přežil drobnou nehodu, kdy lahvička upadla na dlažbu.

Výhody

Lehkost a snadná omyvatelnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev

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