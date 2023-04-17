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Nové
1 lahev
260 ml
Savička se středním průtokem
3 - 6 m.
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náši savičku „First Flow“ (savička 0), než přejdou na savičky Natural Response. Přejděte na savičku „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí savičky Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte savičku Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko se savičkou hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.9
z 5
326
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Katkalusa
17/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Super lahev
Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Ajasever
17/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Je lehoucka, krásně do malých ručiček.
Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.
Výhody
Lehká
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Misshhka
16/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Lahvička Avent Natural splňuje mé požadavky
Máme už tři lahvičky Avent Natural různých objemů a co na ní oceňuji, je její praktičnost. Lahvička je lehká, dobře padne do ruky a velmi snadno se omývá, ať už v myčce či v ruce. Dokonce materiál lahvičky přežil drobnou nehodu, kdy lahvička upadla na dlažbu.
Výhody
Lehkost a snadná omyvatelnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY903 Dětská lahev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011