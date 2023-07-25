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Ukončeno
4.9
z 5
288
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Anetice86
25/07/2023
Česká republika
Natural Response SCY900 Dětská lahev
Tato lahvička je ideální pro novorozence a je to pro velký pomocník, když nejsem doma. Miminko nemá vůbec problém střídat prso a lahvičku. Má ergonomický tvar a dobře se drží v ruce. Nikde nic neteče. Je kompatibilní s dalšími lahvičkami Philips Avent. Díky savičce miminko nepolyká vzduch a potom ho netrápí bříško. Mohu doporučit.
Výhody
ergonomie, kompatibilita s ostaními produkty
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Timka800
24/07/2023
Česká republika
I přes vyšší cenu velká spokojenost.
Antikolikový systém funguje bezchybně a pomáhá dceři hladce pít. S mytím není žádný problém. Je však třeba vzít v úvahu cenu, která je ve srovnání s konkurencí vyšší. V tomto případě je však s poměrem cena/výkon naprostá spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Alžbětka2
24/07/2023
Česká republika
Skvělá lahvička!
Lahvičku Philips AVENT Natural Response doporučujeme všemi 10! Má za mě ideální velikost, dobře se drží v ruce a je z kvalitního materiálu. Údržba je bezproblémová, dobře se vymyjie a nikde nezůstávají žádné nečistoty. S kombinací savičky je miminko bez bolesti bříška.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev