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Ukončeno

Philips AventSCY900/00 Natural baby bottle

SCY900/00

4.9
| (288) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
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4.9

z 5

288

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Natural Response SCY900 Dětská lahev

Tato lahvička je ideální pro novorozence a je to pro velký pomocník, když nejsem doma. Miminko nemá vůbec problém střídat prso a lahvičku. Má ergonomický tvar a dobře se drží v ruce. Nikde nic neteče. Je kompatibilní s dalšími lahvičkami Philips Avent. Díky savičce miminko nepolyká vzduch a potom ho netrápí bříško. Mohu doporučit.

Výhody

ergonomie, kompatibilita s ostaními produkty

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

I přes vyšší cenu velká spokojenost.

Antikolikový systém funguje bezchybně a pomáhá dceři hladce pít. S mytím není žádný problém. Je však třeba vzít v úvahu cenu, která je ve srovnání s konkurencí vyšší. V tomto případě je však s poměrem cena/výkon naprostá spokojenost.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička!

Lahvičku Philips AVENT Natural Response doporučujeme všemi 10! Má za mě ideální velikost, dobře se drží v ruce a je z kvalitního materiálu. Údržba je bezproblémová, dobře se vymyjie a nikde nezůstávají žádné nečistoty. S kombinací savičky je miminko bez bolesti bříška.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev

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