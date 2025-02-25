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  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
  • Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

Philips Avent Natural ResponseDětská lahvička s ventilem Airfree

SCY673/82

4.8
| (171) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení
Zajišťuje klidné, pohodlné krmení. Savička Natural Response podporuje přirozený rytmus sání, polykání a dýchání dítěte a ventil AirFree je navržen tak, aby odváděl vzduch z bříška a snížil riziko koliky, nadýmání a refluxu.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs*

Tok mléka jako z prsu, pomáhá redukovat problémy při krmení

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Savička Natural Response 3 - střední průtok

  • 3 - 6 m.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Důležité je najít správný dudlík

Důležité je najít správný dudlík

Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

171

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

25/02/2025

Česká republika

Česká republika

Mimino je spokojené, nevyjádřilo žádné námitky, takže dobrý

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Super lahvička!

[Employee of philipsglobal] S lahvičkou jsem maximálně spokojená. Chválím Airfree ventil, myslím, že opravdu funguje!

Výhody

Airfree ventil

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

16/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zatím nejlepší lahvička, co jsme vyzkoušeli

Zkusili jsme lahvičky od vícero výrobců, ale u této jsme zůstali. Dítě lahvičku přijalo jako by nic, snadno se udržuje, čistí a je kompatibilní s dalšími příslušenstvími značky AVENT. Nejvíce nás však potěšilo, že dítě nepolyká vzduch, netrápí ho tolik bolení bříška a nám to konečně dává alespoň pár hodin spánku navíc!!!

Výhody

Komfort dítěte, čištění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, podobně jako při kojení.