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1 lahev
260 ml
Savička Natural Response 3 - střední průtok
3 - 6 m.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.8
z 5
171
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Jirkoslav III.
25/02/2025
Česká republika
Mimino je spokojené, nevyjádřilo žádné námitky, takže dobrý
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Super lahvička!
[Employee of philipsglobal] S lahvičkou jsem maximálně spokojená. Chválím Airfree ventil, myslím, že opravdu funguje!
Výhody
Airfree ventil
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
František Utrhprovaz
16/10/2024
Česká republika
Zatím nejlepší lahvička, co jsme vyzkoušeli
Zkusili jsme lahvičky od vícero výrobců, ale u této jsme zůstali. Dítě lahvičku přijalo jako by nic, snadno se udržuje, čistí a je kompatibilní s dalšími příslušenstvími značky AVENT. Nejvíce nás však potěšilo, že dítě nepolyká vzduch, netrápí ho tolik bolení bříška a nám to konečně dává alespoň pár hodin spánku navíc!!!
Výhody
Komfort dítěte, čištění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, podobně jako při kojení.