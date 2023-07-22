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1 lahev
125 ml
Savička Natural Response 2 - pomalý průtok
0-3 měsíců
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Tato ergonomická lahev se snadno drží v libovolném úhlu a během krmení zajišťuje maximální pohodlí. Bude se snadno držet vám i malým ručičkám vašeho miminka.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.8
z 5
143
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
CeRe13
22/07/2023
Česká republika
Maximální spokojenost
S touto lahvičkou jsme moc spokojená. Dobře padne do ruky a má ideální velikost. Díky ventilu miminko nepolyká vzduch a tím se zamezí bolesti břiška. Savička připomíná tvar prsu, takže můžete kombinovat kojení a lahvičku. Za sebe i své dítko bych tuto lahvičku doporučila, jsme s ní maximálně spokojení a nemám nic, co bych mohla vytknout.
Výhody
Speciální Ventil, dobrá velikost a tvar, dítko pije bez problému
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
ajrinka
22/06/2023
Česká republika
Dětská lahvička s ventilem Airfree
Lahvička mě opravdu mile překvapila. Je vybavena speciálním ventilem, který zabrání tomu, aby dítě nepolykalo tolik vzduchu. Tím se samozřejmě omezí bolest bříška, prdíky a kolika. Lahvička nijak neteče, když ji omylem převrátím nebo spadne. Pokud malý chce dostat mléko nebo čaj, musí si opravdu pořádně sát a to mi přijde super. Navíc má lahvička tvar prsou, takže nepřestane chtít ani matčino prso. Podle mého názoru je to nejlepší lahvička, kterou jsem kdy vlastnila a určitě pořídíme další.
Výhody
ergonomický tvar, design, speciální ventil airfree, neteče
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ivulinek123
21/06/2023
Česká republika
Veliká spokojenost
Lahvička má skvělý ergonomický tvar, dobře se drží v ruce a nepadá z ní. Díky ventilu na lahvičce se mléko ani jednou nevylilo, a to lítala všude možně. :-) To považuji za obrovskou výhodu. Mám pocit, že díky této lahvičce syn polyká mnohem méně vzduchu, po nakrmení netrpí na bolest břicha a nadýmání a opravdu se to zlepšilo po pití z této lahve. Velká spokojenost za nás.
Výhody
Ergonomický tvar, Speciální ventil
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY670 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Miminko tedy pije, polyká a dýchá v přirozeném rytmu, podobně jako při kojení.